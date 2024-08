Calcio dilettanti, le prime amichevoli – Gove ko di misura col San Giovanni. San Lazzaro impatta col Mantova Primavera. Il Curtatone vince il triangolare a Nogara

Mantova Non solo Marmirolo-Castellana: c’erano altri tre test in programma ieri per le squadre mantovane.

Al mattino la Governolese ko di misura col San Giovanni Lupatoto. Al vantaggio veronese di Cardone, ha risposto Cerani, prima del definitivo raddoppio. Le due formazioni schierate dai Pirati: nel primo tempo (4-3-3) hanno giocato Bertolani, Zaghi, Abbate, Beninca, Ayolade; Fuscaldo, Cipriani, Cerutti; Sassi, Gjinaj, Righi. Nella ripresa Leonardi; Salvaterra, Begalli, Abbate, Accorsi; Saré, Ivanov, Xeka; Cerani, Volpato e Buxton. «Partita condizionata dal caldo torrido e giocata con soli quattro allenamenti nelle gambe – ha detto a fine gara il consulente di mercato Andrea Brentegani -, è servita per creare un’amalgama, un’idea di gioco, visto che tutti i giocatori sono nuovi».

Pareggio per 3-3 invece tra il San Lazzaro di Makris Petrozzi e il Mantova Primavera di Ciccio Graziani.

Nel primo tempo i biancocelesti sono scesi in campo (4-2-3-1) con Brognara; Stella, Arcari, Ghirardini, Capucci; Ferretti, Airon Del Bar; Corradini, Falanca, Gyeson Del Bar e Morselli. Nella ripresa Di Stefano, Arcari, Corradini, Ghirardini, Capucci, Pagliari, Cavalli, Visentini, Guernieri, Corradi, Re.

Per il SanLa a segno Falanca al 45’ e Guernieri al 55’ e 75’. Quest’ultimo ha anche fallito un rigore all’84’. Per il Mantova al 20’ Allushi, al 75’ Zago e al 85’ Forante. Importante mettere minuti nelle gambe – ha affermato il ds Michele Jacopetti – il risultato conta poco. Loro sono giovani, hanno corso tanto; da parte nostra, oltre alle tre reti, abbiamo avuto altre occasioni e fallito un rigore». «Buona sgambata – ha detto il tecnico dei giovani biancorossi Ciccio Graziani – ho visto lo spirito giusto». Vittoria del Curtatone nel memorial “Gianni Tosco” a Nogara, con i padroni di casa e il Casaleone. Prima gara vinta ai rigori col Nogara (5-4 totale, 1-1 al 45’ con i gol di Rainone e Badalotti su rigore). Col Casaleone vittoria 3-0 con doppietta del baby Camerati e rete di Borghetto. «Bella vittoria – ha detto patron Paolo Ferretti -, utile per mettere fiato e minuti nelle gambe».