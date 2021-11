Volley B1 f – La Nardi Volta vince e vola in vetta. L’Euromontaggi Porto sfiora il colpo a Castelfranco

Mantova La Nardi Volta si impone per 3-0 sull’Aduna e si porta in vetta nel girone C, riscattando la sconfitta in trasferta a Castel d’Azzano con il Vivigas Arena. Le ospiti, prive dell’opposto Facco, ben sostituita da Maghenzani, hanno sofferto nel primo set contro l’esuberanza delle venete. Non hanno iniziato al meglio la gara, ma con mestiere alla fine hanno chiuso 23-25. Nel secondo parziale hanno preso un cospicuo vantaggio, ma Aduna è rimasta attaccata. Con molta attenzione Volta ha resistito e chiuso 22-25. Più facile l’ultima frazione nella quale ha gestito al meglio gara e punteggio, vincendo 18-25. Tre punti pesanti per la Nardi che si porta al comando (Noventa vince ma solo al quinto e scende al secondo posto) e domenica a Castelfranco Veneto sfida il Duetti che ieri sera ha piegato 3-2 l’Euromontaggi. «Una vittoria che fa classifica e morale – afferma il presidente Sergio Longhi – Maghenzani ha fatto bene, sostituendo al meglio Facco. Non era facile portare via i tre punti».

Peccato per l’Euromontaggi. La squadra di coach Marone è andata vicino all’impresa in casa di un sempre ostico Duetti Giorgione, poi ha alzato bandiera bianca al quinto set. Ha iniziato in gran spolvero con un ottimo primo set, vinto 22-25. La gioia è durata poco, perché nel secondo parziale le due squadre hanno combattuto sino ai vantaggi e l’ha spuntata il Duetti, dopo ben due set ball non sfruttati dalle mantovane, che probabilmente condizionate, hanno poi perso 25-17 il set. Sotto 2-1, grande reazione, 19-25 e pareggio 2-2. Nel tie break il Giorgione ha chiuso 15-2. «Siamo venuti qui convinti delle nostre possibilità – ha spiegato coach Marone al termine – Le ragazze erano molto cariche, come hanno dimostrato nel primo set. Abbiamo costretto il Giorgione a tirare fuori tutte le sue risorse (e sono tante…) per portare a casa la partita. Per noi buon punto che da morale e muove la classifica. Avanti e pensiamo alla prossima».