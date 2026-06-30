Arpa: nel Mantovano 521 siti da indagare e 279 bonifiche in corso

MANTOVA – Un focus sullo stato delle matrici ambientali: acqua, suolo e aria del territorio mantovano.

Un quadro chiaro e dettagliato, con un approfondimento sui controlli effettuati da Arpa Lombardia e le attività della Provincia di Mantova.

Questa la sintesi dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi presso l’Auditorium del Conservatorio “L. Campiani” di Mantova e a cui è intervenuto il direttore del dipartimento di Cremona Mantova di Arpa Lombardia, Gian Paolo Oneda.

All’appuntamento sono intervenuti per la Provincia di Mantova i dirigenti Alessandro Gatti e Sandro Bellini. Hanno portato i loro saluti anche il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani e il neoassessore all’Ambiente del Comune di Mantova, Davide Provenzano.

Nel corso del 2025 Arpa Lombardia ha effettuato complessivamente 228 controlli ispettivi sulle attività industriali e artigianali, tra cui 95 verifiche sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, 38 controlli su emissioni in atmosfera e molestie olfattive, 17 controlli su installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Inoltre, sono state effettuate 4 verifiche presso gli impianti di gestione rifiuti.

Nel settore agricolo e zootecnico invece l’Agenzia ha svolto 66 controlli alle Aziende soggette ad AIA, 4 campionamenti sui fanghi distribuiti in agricoltura e diversi controlli agli impianti di biogas.

Arpa Lombardia garantisce inoltre un servizio di pronta disponibilità attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Nel 2026 infatti l’Agenzia è già intervenuta 65 volte sul territorio, di cui 40 uscite effettuate per situazioni di emergenza.

“La condivisione dei dati ambientali – ha sottolineato il direttore Gian Paolo Oneda – rappresenta un pilastro per la trasparenza e la sinergia istituzionale. Presentare i risultati delle nostre attività significa restituire ai cittadini la certezza di un controllo costante e, al contempo, consegnare ai decisori politici e agli amministratori locali una solida base scientifica per guidare le scelte strategiche e lo sviluppo sostenibile del mantovano”.

Nella provincia di Mantova infatti risultano censiti 521 siti sottoposti a indagini preliminari o procedure di bonifica.

Attualmente sono in corso 279 procedimenti di bonifica, mentre 242 sono già stati conclusi. Tra le aree di maggiore rilevanza ambientale figurano il Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Laghi di Mantova e Polo Chimico” e altri siti strategici oggetto di monitoraggi e interventi specialistici.

Per quanto riguarda il tema del rumore, nel 2025 il dipartimento ha gestito 10 pareri semplici per pubblici esercizi, 62 pareri complessi e 5 controlli sul campo, mentre per le radiazioni non ionizzanti sono state gestite 13 istanze per la telefonia, 82 SCIA e 109 comunicazioni.