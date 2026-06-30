Associazione Boom protagonista a Expo Aid 2026

MANTOVA – L’Associazione Boom ha partecipato con grande entusiasmo a Expo Aid 2026 – “Io, persona di valore”, l’importante manifestazione nazionale dedicata all’inclusione, all’accessibilità e alla valorizzazione della persona, svoltasi a Rimini. Lo stand è stato un luogo di incontro, dialogo e condivisione, dove c’è stata l’opportunità di confronto con associazioni provenienti da tutta Italia, istituzioni, professionisti, famiglie e cittadini. Ogni incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per creare nuove relazioni, condividere esperienze e rafforzare una rete che, ogni giorno, lavora per costruire una società più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni di tutti.

Un momento particolarmente significativo si è svolto nella mattinata di venerdì, quando il collaboratore Pietro Rinaldi, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Boom, è intervenuto durante uno spazio di confronto dedicato all’inclusione e all’innovazione sociale, con particolare attenzione al mondo della sensorialità. Da tempo infatti, l’associazione ha creato un importante legame con l’azienda Prosenectute di Curtatone, accomunata dagli stessi valori di attenzione alla persona.

L’Associazione Boom desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, per la sensibilità, l’impegno instancabile e la profonda umanità dimostrati nel promuovere politiche e iniziative che mettono realmente al centro la persona. La sua costante vicinanza al mondo dell’associazionismo e la capacità di ascolto rappresentano un esempio concreto di come le istituzioni possano essere motore di cambiamento. “Un sincero ringraziamento va anche a tutti i collaboratori del Ministro, che con professionalità, disponibilità, competenza e grande attenzione hanno curato ogni dettaglio dell’organizzazione dell’evento. Il loro lavoro, svolto con discrezione ma fondamentale, ha contribuito alla perfetta riuscita di una manifestazione organizzata con grande cura e attenzione in ogni particolare. Un grazie speciale va inoltre agli organizzatori, ai volontari, alle istituzioni presenti, alle associazioni partecipanti e a tutte le persone presenti, a coloro che hanno visitato il nostro stand, condividendo storie, esperienze e idee che continueranno ad alimentare il nostro impegno quotidiano e che ci hanno donato tanta energia”. L’Associazione Boom torna da questa esperienza con nuove collaborazioni, nuove prospettive e con la consapevolezza che il cambiamento si costruisce attraverso l’ascolto, la partecipazione, la condivisione e la collaborazione tra tutti gli attori della comunità.