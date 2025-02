Bulbarelli: “Riqualificazione delle conche di navigazione: opera strategica per rilanciare turismo fluviale e commercio”

MANTOVA “Durante il convegno sul sistema idroviario del Nord Italia, che si è tenuto a San Benedetto Po, è emersa con forza l’urgenza di interventi strutturali per il rilancio della navigazione fluviale. L’acqua è una delle risorse naturali più preziose della Lombardia e le conche di navigazione sono fondamentali per la fruizione turistica e commerciale dei fiumi lombardi. A questo proposito, voglio richiamare l’ordine del giorno con il quale ho sottoposto alla Giunta la necessità di un’azione concreta per garantire la manutenzione costante di queste infrastrutture, e in alcuni casi, come per la Conca di Governolo sul fiume Mincio, è urgente avviare interventi di ripristino per risolvere problemi strutturali e di tenuta del fondo. Per realizzare questi interventi, però, è fondamentale che vengano destinate le adeguate risorse,” ha dichiarato il consigliere regionale mantovano di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli che in occasione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Lombardia ha presentato un ordine del giorno sul ripristino delle conche di navigazione.

“La riqualificazione delle conche è strategica non solo per la Lombardia, ma per tutto il sistema idroviario del Nord Italia, come sottolineato anche dai partecipanti al convegno di oggi. È un passo fondamentale per il rilancio del turismo fluviale e commerciale, e per la valorizzazione dei borghi rivieraschi, come quelli lungo il Po e il Mincio. Promuovere un modello di sviluppo che integri navigazione fluviale e turismo lento rappresenta un’opportunità unica per ravvivare le aree interne, con ricadute economiche e sociali molto positive,” ha continuato Bulbarelli.

“La Conca di Navigazione di Governolo, un manufatto dell’idrovia Mantova – Po, è fuori servizio da oltre quattro anni per problemi strutturali: il ripristino di questa conca, come auspicato dagli operatori del settore, non solo restituirebbe vitalità alle idrovie mantovane, ma rafforzerebbe anche la connessione tra Mantova, il fiume Po e l’importante idrovia Locarno – Milano – Venezia, creando un corridoio fluviale che può essere un volano per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio”, ha concluso Bulbarelli.