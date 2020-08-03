Comunicato diffusione di messaggi politici elettorali

Pubblichiamo il comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici per:
- REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO AL TESTO
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59
DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI
PARLAMENTARI”, INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
- L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHÉ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATA PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO FISSATO PER I GIORNI 4 E 5 OTTOBRE 2020