Maltempo, colpita soprattutto la Bassa: strade chiuse a San Benedetto e allagamenti a Villa Poma

BASSO MANTOVANO – Il maltempo della notte scorsa ha colpito duro su tutta la provincia virgiliana ma in particolare nel basso Mantovano. Strade allagate e pali dell’Enel abbattuti dalle forti raffiche di vento. A Quistello allagamenti a Nuvolato, mentre nel capoluogo ci sono sono state alcune interruzioni di corrente ripristinate nel giro di poco tempo. Segnalata anche la caduta di rami e qualche pianta: al lavoro i vigili del fuoco per la rimozione. A San Benedetto interrotta la viabilità nelle strade di Crema e Faccalina. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Mantova e Suzzara coaudiuvati dai volontari della locale Protezione civile e dal sindaco Robero Lasagna. I Vigili del Fuoco hanno liberato invece strada Schiappa, e rimosso piante e rami nella frazione di Zovo. Ripristinate nella notte anche strada Palazzina e la provinciale per Moglia. Problemi anche sulla linea ferroviaria Suzzara ferrara per una pianta caduta sui binari a Quistello. Interrotto il traffico ferroviario tra le sei e le otto.