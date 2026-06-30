Fondi all’agricoltura e rilancio della cultura: la Regione Lombardia investe sul Mantovano

MANTOVA – “Lo stanziamento di 24.421.606 euro destinato a 46 aziende agricole mantovane rappresenta un risultato di grande rilievo per uno dei territori che più contribuiscono alla forza del sistema agroalimentare lombardo. Regione Lombardia continua a dimostrare con i fatti di credere in un’agricoltura capace di innovare, crescere e competere, sostenendo concretamente le imprese che investono nel proprio futuro. Mantova intercetta risorse significative per consentono di consolidare l’eccellenza agricola e agroalimentare per la quale è riconosciuta a livello internazionale, grazie a produzioni che coniugano qualità, ricerca, tradizione e innovazione e filiere d’eccellenza che spaziano dalla zootecnia alle produzioni cerealicole, dall’ortofrutta all’agroalimentare di qualità”

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli ha commentato il decreto con cui Regione Lombardia ha assegnato complessivamente 97,8 milioni di euro a 185 aziende agricole attraverso l’intervento SRD01 del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale della PAC 2023-2027.

“Desidero ringraziare l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi per il costante impegno a favore del comparto agricolo lombardo. La scelta di incrementare la dotazione finanziaria del bando, consentendo di finanziare un numero maggiore di imprese, conferma una visione politica che mette al centro la competitività delle aziende, l’innovazione e lo sviluppo dei territori”, conclude il consigliere Bulbarelli.