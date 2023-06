La Giunta Palazzi incontra gli abitanti dei quartieri di Colle Aperto

MANTOVA La Giunta Palazzi continua il suo viaggio nei quartieri cittadini. La prossima tappa è martedì 20 giugno alle 20,30 a Colle Aperto nella sede del Centro Aperto in via Salvemini 2. L’’incontro pubblico sarà con i residenti. All’appuntamento interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale. Come nelle occasioni precedenti verrà fatto il punto sulle opere recentemente realizzate nel quartiere e su quelle in corso, quindi saranno illustrati gli interventi in programma. Durante la serata saranno ascoltate le proposte e le richieste dei cittadini. Le assemblee con la Giunta nei quartieri della città sono aperte al pubblico.