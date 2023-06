Calcio – Giocatori e area medica: l’agenda del dt del Mantova Botturi

MANTOVA Week-end di relativa tranquillità in casa Mantova. La settimana che ha visto il neo dt Christian Botturi presentarsi alla stampa, si è chiusa con l’annuncio del nuovo allenatore: Davide Possanzini. La prossima data da cerchiare in rosso è quella di martedì, giorno in cui scadono i termini per le iscrizioni in Serie C. Il Pordenone ha già annunciato ufficialmente che non presenterà la domanda. Dunque, a meno di improbabili sorprese, il Mantova verrà riammesso tra i professionisti in quanto squadra retrocessa con il maggior numero di punti totalizzati in campionato. Per l’ufficialità bisognerà attendere il mese di luglio e nel frattempo l’Acm dovrà in ogni caso formalizzare l’iscrizione alla D. Ma, nel momento in cui il Pordenone non presenterà domanda, la riammissione sarà quantomeno ufficiosa.

Da domani Possanzini sarà in vacanza per una settimana. Nel frattempo è già stato definito a grandi linee il suo staff: Michele Arcari preparatore dei portieri, Nicola Pasin e Corrado Merighi preparatori atletici, Andrea Massolin collaboratore tecnico. Resta da riempire le caselle di team manager e match analyst, dopo le partenze di Brunello e Lazzari. Previsti nuovi innesti anche nell’area medica, che da oltre 30 anni vede Enrico Ballardini nel ruolo di responsabile.

Nei prossimi giorni Botturi definirà i colloqui con qualche giocatore già in rosa nella scorsa stagione e che potrebbe essere confermato. I nomi ve li abbiamo svelati nell’edizione di ieri: Monachello, Panizzi, Silvestro, Mensah. In vista anche un paio di ritorni: il portiere Festa e il centrocampista Zammarini.