Mantova, violenta tromba d’aria nella notte: crolla il tetto e il muro di una casa in strada Fossamana

MANTOVA – Il forte maltempo che ha colpito il territorio nelle ultime ore ha causato gravi danni strutturali e tanta paura alla periferia della città, fortunatamente senza provocare vittime o feriti. ingenti, invece, i danni.

Il crollo nella notte

L’allarme è scattato intorno alle ore 2 di oggi, quando una tromba d’aria si è abbattuta sulla zona di strada Fossamana a Mantova. La furia del vento ha causato il cedimento improvviso del tetto di un’abitazione e il parziale crollo dei muri perimetrali. I detriti e i materiali edili sono rovinati pesantemente sulla pubblica via, invadendo la carreggiata.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco e i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova. I soccorritori hanno avviato immediatamente le operazioni di messa in sicurezza dell’area e la verifica di eventuali persone coinvolte tra le macerie. Le autorità hanno confermato che nessuno dei residenti era presente nell’abitazione al momento del crollo e che questo non ha coinvolto persone di passaggio.

Struttura inagibile

Al termine dei rilievi tecnici effettuati dai Vigili del Fuoco per valutare i danni statici provocati dalla tromba d’aria, l’edificio colpito è stato dichiarato totalmente inagibile. I Carabinieri hanno monitorato la viabilità in strada Fossamana per consentire la rimozione dei detriti dal manto stradale e garantire la sicurezza pubblica.

Danni anche in altre zone

Alberi abbattuti dal vento sono stati segnalati anche a Porto Mantovano, Marmirolo e in città sul lungolago. Alberi caduti e danni anche nel Basso Mantovano, in particolare tra Pegognaga e San Benedetto Po e nella zona del Viadanese.