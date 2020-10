“Il primo valzer” di Giovanni Caro Improta venerdì al Piazzalunga

Suzzara – Prosegue venerdì pomeriggio la rassegna suzzarese di incontri con l’autore “Due parole”. Protagonista dell’incontro che si svolgerà, a partire dalle 18, al centro culturale Piazzalunga, sarà lo scrittore Giovanni Carlo Improta. Già autore di altri due fortunati romanzi, “L’ultima lettera” e “I serpenti tatuati”, Improta presenterà questa volta il suo ultima manoscritto, “Il primo valzer”, ambientato nelle sale regali dei duchi Gonzaga: una sorta di fiaba moderna ma che strizza l’occhio al romanticismo che fu, ideale per i cuori più teneri e per gli amanti dei racconti sul più nobile dei sentimenti, il tutto incastonato in scenari da favola e senza tempo, come se la narrazione si muovesse a cavallo tra sogno e realtà. Improta, dialogherà durante la serata con la dottoressa Graziella Caporali dell’associazione “Maria Gonzaga” di Mantova. Il prossimo appuntamento in calendario, che coinciderà con la chiusura della sessione autunnale della rassegna, sarà il 5 novembre, alle 17.30, con Enzo Bertellini che, assieme al professor Carlo Prandi, illustrerà una serie di idee innovative ed interessanti per un modello di welfare educativo. Gli incontri sono ad ingresso libero, ma è obbligatorio indossare la mascherina e prenotare il proprio posto a sedere, rigorosamente distanziato, all’indirizzo mail piazzalunga.libri@comune.suzzara.mn.it. (f.b.)