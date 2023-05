Moreno al Martelli: “Sarà una giornata speciale”

Mantova Piano, piano si scoprono i giocatori della Nazionale Cantanti che l’11 giugno allo Stadio Martelli, saranno protagonisti della partita solidale “Boom una scintilla di solidarietà”.

Oggi sveliamo un’altra grande presenza d’eccellenza: in campo anche il capocannoniere Moreno Donadoni, che tutti conosciamo come Moreno, grande protagonista della Nazionale cantanti, una mezza punta che farebbe molto comodo a metà Serie A, che ha di recente toccato quota 133 gol, superando di cinque reti Eros Ramazzotti.

“Un evento importantissimo per la città di Mantova. Ci tengo sempre in modo particolare perché ho giocato anche a calcio prima di vivere di musica, ma allo stesso tempo ho unito le mie passioni per giocare con grandi campioni in grandi stadi, ma sempre all’insegna della solidarietà. Qui il progetto è importante: raccogliere fondi per l’acquisto di una frigoemoteca intelligente per il Servizio Trasfusionale, apparecchiatura importantissima per migliorare le cure dei pazienti oncoematologici dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e per il Servizio trasfusionale”, parla Moreno.

Il rapper vincitore di Amici 2013 è una forza fondamentale in campo per la Nazionale, per la fantasia che ci mette a rincorrere quel pallone e portarlo in rete. Infatti, nel suo palmares da artista calciatore, ci sono sì una partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche un tunnel a Nedved, in una Partita del Cuore degli anni scorsi.

“Da bambino sognavo di vivere queste emozioni ed ora il desiderio si è avverato: le mie due passioni mi hanno permesso di giocare in stadi importanti con compagni di squadra icone della musica italiana con l’obiettivo più bello che è sempre fare del bene”, afferma Moreno.

Da ‘Che confusione’ a ‘Sapore d’estate’, senza dimenticare ‘Sempre sarai’ e ‘Oggi ti parlo così’ (brano con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo), sono noti i suoi brani pubblicati nella sua carriera da cantante, ora si dedica alla musica con nuove date estive per un suo tour, ma non disdegna anche mondi come il cinema, ma guai a rinunciare al mondo del calcio.

Dopo il presidente e capitano Enrico Ruggeri, il vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi, Leo Gassman e Moreno, chi scenderà in campo della Nazionale a “cantarle” alla squadra “Boom Friends & Sport Italia”?

“Ancora tanti nomi da svelare prima del grande giorno e non mancheranno anche eventi speciali prima dell’11 giugno, ma non vogliamo svelare tutto subito: possiamo assicurarvi che sarà emozionante esserci in questo bellissimo viaggio di solidarietà”, sono le parole di Marcella Deantoni – vice presidente dell’Associazione Boom, attiva dal 2019 nel mondo della solidarietà con progetti dedicati a bambini e ragazzi per avvicinarli al mondo dello sport.