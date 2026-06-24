Tre nuovi funzionari alla questura

Tre Funzionari di nuova nomina sono stati assegnati alla Questura di Mantova al termine del corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia.
Il dott. DA PRATO Niccolò, 28 anni, originario della provincia di Lucca, il dott. DALLORTO Giacomo, 26 anni, veronese, e la dott.ssa ROVACCHI Matilde, 32 anni, nata a Reggio Emilia, laureati in Giurisprudenza, hanno frequentato il 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, terminato nei giorni scorsi con ottimo profitto, ed oggi iniziano il loro percorso operativo presso la Questura.
I tre Commissari, nel periodo di formazione iniziale, hanno anche conseguito un master di II° livello in “Organizzazione, Management pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza” presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Il Questore Toscano, unitamente ai Funzionari, ha dato il benvenuto ai tre nuovi Commissari formulando i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni mantovane.