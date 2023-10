Pole Verstappen in Qatar, Leclerc quinto in griglia

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Il weekend di Losail che potrebbe consegnargli aritmeticamente il terzo titolo mondiale di fila con largo anticipo comincia nel migliore dei modi per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull – che potrebbe festeggiare già nella sprint di domani – si assicura intanto la pole position per la gara di domenica in Qatar: 1’23″778 il tempo sul circuito di Lusail col quale Verstappen si mette tutti alle spalle, per quella che è la 30esima pole della carriera (raggiunto Rosberg), la decima in questa stagione. Al suo fianco partirà, staccato di 441 millesimi, George Russell su Mercedes, con Lewis Hamilton subito dietro in una seconda fila vintage completata da Fernando Alonso. Una graduatoria rivoluzionata rispetto a quanto si era visto in pista dato che i due McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e quarto a fine qualifica, si vedono cancellare i tempi e retrocedono in decima e sesta posizione. Ringrazia Charles Leclerc, più lento con la sua Ferrari di 0″646 rispetto a Verstappen, ma che si ritrova promosso dalla settima alla quinta casella sulla griglia di partenza, proprio davanti a Piastri. Quarta fila con le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, quindi l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas davanti a Norris.

Delusione Carlos Sainz: lo spagnolo viene eliminato nel Q2 e domenica scatterà dalla 12esima posizione in griglia, al fianco di Yuki Tsunoda (Alphatauri). Ancora peggio ha fatto Sergio Perez con la Red Bull, pure lui fuori dai giochi nella seconda manche delle qualifiche e costretto a partire dalla settima fila.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).