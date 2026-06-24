Svizzera-Canada 2-1, elvetici e nordamericani ai sedicesimi del Mondiale

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – La Svizzera espugna Vancouver e si assicura il primato nel Gruppo B dei Mondiali, grazie al 2-1 inflitto al Canada. Sono Vargas e Manzambi a mettere la firma sulla partita e a regalare i tre punti alla formazione ospite; P. David in gol per i padroni di casa. Gli elvetici creano una ghiotta doppia occasione all’11’. Rodriguez pesca Embolo tra i due centrali, ma l’attaccante conclude addosso al portiere. Sulla respinta, Manzambi calcia a botta sicura ma trova l’opposizione di un avversario con il corpo. I nordamericani si fanno vedere per la prima volta al 41′, quando lo juventino David controlla palla al limite e allarga sulla sinistra per Ahmed, che ci prova con un destro sporco ma Kobel devia in angolo. Le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Il risultato si sblocca dopo soli 40 secondi dall’inizio della ripresa. Manzambi attacca la profondità, riceve palla sulla destra e serve sul lato opposto Vargas, il quale sfrutta le marcature allentate della difesa rivale per infilare Crèpeau con il destro. Il raddoppio arriva al 12′. Elvedi lancia lungo per Embolo, che difende bene palla sul diretto marcatore e allarga per Manzambi, il quale infila un non irresistibile Crèpeau con il piatto destro. Un duro colpo per il Canada, che si fa vedere al 23′ quando Elvedi stoppa con il corpo un mancino ravvicinato di Jonathan David. Gli uomini di Marsch accorciano le distanze al 31′. Saliba, ben lanciato da de Fougerolles, aggancia un pallone splendido in area e serve il neo entrato Promise David, che in spaccata batte Kobel al primo pallone toccato. Gli ospiti si abbassano troppo e i canadesi tentano l’assalto finale, ma senza procurare reali grattacapi al portiere rossocrociato. La Svizzera può così festeggiare un successo prezioso che vale il primo posto nel girone a quota 7, tenendosi alle spalle proprio gli avversari odierni che restano a 4 ma si qualificano ugualmente ai sedicesimi di finale. Terzo posto invece per la Bosnia, vittoriosa 3-1 sul Qatar.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).