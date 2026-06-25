Gratta e Vinci rubati in tabaccheria: identificati e denunciati tre uomini

CASALMORO – Traditi dalle telecamere e dalla finta fortuna. I Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo hanno identificato e denunciato tre uomini di origine georgiana – rispettivamente di 46, 58 e 37 anni – ritenuti responsabili del furto di cinque pacchi di biglietti “Gratta e Vinci” messo a segno lo scorso 10 aprile nel pomeriggio ai danni di una tabaccheria di Casalmoro.

Il colpo con destrezza e la finta vincita

La titolare dell’attività si era accorta dell’improvvisa sparizione dei blocchetti di biglietti, dal valore commerciale complessivo di 1.500 euro, e aveva subito allertato il 112. Sul posto era intervenuta una pattuglia di Castel Goffredo, già impiegata nei servizi di controllo del territorio.

Dopo aver sottratto i tagliandi con destrezza, i tre si erano presentati in un’altra ricevitoria per riscuotere i premi dei biglietti vincenti, incassando un bottino in contanti di 395 euro.

Le indagini e il deferimento

La fuga del terzetto è durata però poco. I militari hanno acquisito e analizzato minuziosamente le immagini del sistema di videosorveglianza della tabaccheria colpita, incrociando i fotogrammi con i dati delle forze di polizia.

L’accurata indagine ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre stranieri. Gli indagati, che si trovano già reclusi in carcere per altri reati, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto con destrezza in concorso.