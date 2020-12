Sindaco in cattedra: Castellucchio spiegato agli studenti della Primaria

CASTELLUCCHIO – Nel periodo della didattica a distanza nascono proposte che sanno coniugare la volontà di abbinare formazione didattica con quella sociale.

Nei giorni scorsi gli studenti delle classe quinte della primaria dell’istituto comprensivo di Castellucchio hanno vissuto in aula un’esperienza che ha permesso loro di comprendere alcuni degli aspetti della quotidianità istituzionale locale.

Il sindaco, Romano Monicelli, tampone appena fatto negativo, ha incontrato in aula gli studenti e con loro ha compiuto una “visita virtuale” alla sede municipale utilizzando una presentazione pubblicata in internet.

Dopo aver appreso la struttura e l’organizzazione del Comune, i giovani studenti hanno posto curiosi e interessanti quesiti, ai quali Monicelli ha risposto molto volentieri apprezzando le richieste di tutti i ragazzi.

Un progetto, quello proposto dai docenti dell’istituto castellucchiese, che si è rivelato ricco di stimoli per i giovanissimi studenti.