Tragedia a Marcaria: auto esce di strada nella notte, morto un padre di 38 anni e gravi i due figli piccoli

MARCARIA – Gravissimo incidente stradale a Marcaria nella tarda serata di ieri, mercoledì 1 luglio. Il bilancio è drammatico: un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli piccoli stanno lottando tra la vita e la morte in ospedale.

La dinamica dello schianto

L’allarme è scattato intorno alle 23.45 lungo la Strada Provinciale 56, in località San Michele in Bosco. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Toyota Corolla è uscita autonomamente dalla sede stradale. Dopo aver perso aderenza con l’asfalto, la vettura ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, accartocciandosi su se stessa.

I soccorsi e il drammatico bilancio

Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti dalle lamiere dell’auto. Per il conducente, Sultan Azizi, cittadino afgano di 38 anni residente proprio a Marcaria, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa del violentissimo impatto.

A bordo dell’auto viaggiavano anche i suoi due figli minorenni, di 5 e 10 anni. I sanitari del 118 li hanno trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova. Entrambi si trovano in gravissime condizioni e in pericolo di vita.

Il peggioramento nella notte

Nel corso della notte, le condizioni cliniche del bambino di 10 anni si sono ulteriormente aggravate. I medici hanno quindi disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, centro specializzato per i traumi pediatrici più complessi.

I rilievi stradali per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Marcaria e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana. La salma del trentottenne è stata trasferita alla camera mortuaria di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.