Truffe ai danni di anziani: incontro in Comune ad Asola con la Polizia Postale

ASOLA Truffe?, No, grazie è il titolo di un incontro che si è tenuto oggi ad Asola nella Sala dei Dieci presso il municipio. L’incontro informativo con la cittadinanza è stato organizzato da Cisl Pensionati Asse del Po Mantova e Cremona con il patrocinio del Comune di Asola. Vi hanno preso parte: Moreno Romanelli, sindaco di Asola, Cesira Chittolini, segretaria generale Fnp Asse del Po, con gli interventi del comandante della Polizia locale di Asola Eleonora Colombo, gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Mantova (Polizia Postale), esperti di istituti bancari e assicurativi, referenti del Gruppo di controllo del vicinato.