Cina, a Tianjin La Traviata è un’opera immersiva nell’architettura italiana

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Vestita come la tragica eroina Violetta, una cantante ha riempito con la sua voce l’animata Italian Style Area. Quest’area, situata nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, è l’unico complesso architettonico dallo stile italiano ben conservato in Asia, testimonianza di una vivace integrazione tra cultura e consumi.

L’opera italiana “La Traviata” viene solitamente rappresentata su un palcoscenico teatrale, con scenografie elaborate. Questa volta, durante i cinque giorni di vacanza per il primo maggio, ha superato i confini del teatro, entrando in uno spazio pubblico urbano e trasformando così il quartiere di Tianjin in un teatro all’aperto.

Adattata dal romanzo “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio, l’opera racconta gli eventi di una tragica storia d’amore tra la cortigiana parigina Violetta Valery e il giovane borghese Alfredo Germont.

“Lo spettacolo ha donato nuova vitalità alle opere classiche negli spazi pubblici urbani, arricchendo così le esperienze dei turisti durante la festività”, ha dichiarato Zhang Yiquan, interprete del Tianjin Opera and Dance Drama Theater.

I turisti si sono riuniti ondeggiando dolcemente al ritmo della musica. Tra la folla c’era Alberto Casartelli, un professore italiano che insegna alla Tianjin Foreign Studies University. Frequentatore abituale della zona, ha riferito a Xinhua: “Qui trovo sempre un pò di casa”.

Casartelli ha aggiunto che le finestre barocche di quest’area storica richiamano le linee architettoniche nelle vecchie foto di Firenze, mentre gli artisti che disegnano nei caffè all’aperto gli ricordano i pittori di strada a Venezia.

“Abbiamo scelto l’opera classica italiana e l’abbiamo messa in scena sullo sfondo di un’autentica architettura in stile italiano, permettendo al pubblico di immergersi nel fascino artistico europeo tra questi edifici centenari”, ha affermato Zheng Fang, responsabile del Tianjin Opera and Dance Drama Theater.

“La musica non conosce confini. L’arte mi porta più vicino a casa e la bellezza ci unisce attraverso montagne e mari”, ha aggiunto Casartelli. “Ascoltare quest’opera è meraviglioso. L’amore e le difficoltà nella storia sono commoventi quanto la leggenda cinese degli ‘Amanti farfallà, o ‘Liang Zhù in cinese”.

Grazie all’interazione ravvicinata degli artisti con il pubblico, i turisti hanno commentato che questa nuova e intima modalità di rappresentazione li ha fatti sentire realmente dentro all’opera e parte della storia.

“Abbiamo superato i confini del teatro, e speriamo che sempre più visitatori possano apprezzare questa nuova interpretazione e percepire l’arte come più accessibile”, ha dichiarato Zhang.

“E’ così che l’arte raggiunge una profonda risonanza con il pubblico”, ha osservato Zheng, aggiungendo che il teatro ha promosso l’uscita dell’arte dagli spazi chiusi, per raggiungere i luoghi panoramici e culturali della città. “Passeggiando nei parchi, le persone possono imbattersi in uno spettacolo di professionisti”.

Oltre all’esperienza culturale, la rappresentazione operistica immersiva ha anche dato impulso alle attività commerciali vicine. Circondata da architetture gotiche, romane e barocche, l’Italian Style Area, costruita nel 1902, ospita ristoranti tradizionali, centri commerciali, boutique e hotel di marchi internazionali, dove il fascino della tradizione si intreccia con un respiro internazionale.

“Non sto solo facendo affari. Sto tramandando la cultura”, ha dichiarato Renato Pegoraro, un italiano che gestisce un ristorante di cucina italiana nella zona. “Abbiamo visto molti più clienti durante le vacanze. Molti visitatori vogliono prolungare l’esperienza italiana e gustare qui un autentico pasto italiano”.

“L’opera immersiva è stata messa in scena continuamente durante le vacanze, trasformando il quartiere da tradizionale luogo turistico a spazio artistico”, ha affermato Kang Kai, direttore generale di una società che gestisce l’Italian Style Area.

Kang ha aggiunto che la rappresentazione ha effettivamente accresciuto la visibilità culturale dell’area e prolungato la permanenza dei turisti. “Con un’esperienza culturale unica, aumenta anche la propensione al consumo dei visitatori, generando una forte vitalità dei consumi nell’area”.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-