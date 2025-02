Viola il divieto di tornare a Villimpenta, denunciato nigeriano 32enne

VILLIMPENTA Non poteva ritornare nel comune di Villimpenta per 1 anno, disposto dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno. Ma lui, un nigeriano 32nne, se ne è infischiato entrando in un’abitazione di quel paese. È stato il titolare dell’abitazione a chiamare i Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario, notando lo straniero nella sua proprietà. Per tale motivo il soggetto è stato denunciato, in ipotesi accusatoria, per i reati di violazione di domicilio e per la violazione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Villimpenta.

Ma i problemi giudiziari per lo straniero non sono affatto terminati. A seguito della perquisizione personale effettuata dai militari, il soggetto è stato trovato in possesso di un paio di tronchesi della lunghezza di 47 cm. È scattata così la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.