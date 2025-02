Sparita coppia di pappagalli, deferito proprietario

Nei giorni scorsi il Gruppo Carabinieri Forestali di Mantova, durante un controllo operato nel comune di Motteggiana presso l’abitazione di un 45nne del luogo, constatavano che due esemplari di pappagalli parrocchetti, già sottoposti a sequestro in un controllo precedente poiché detenuti senza alcuna autorizzazione, non erano più presenti.

Il soggetto, a cui erano stati affidati in giudiziale custodia i due esemplari con coda nera, riferiva ai Carabinieri Forestali che entrambi i pappagalli erano deceduti, non avendo conservato né le carcasse né i documenti relativi allo smaltimento delle stesse.

Poiché il soggetto non ha effettuato alcuna comunicazione del decesso dei due esemplari, e stante l’assenza di qualsivoglia documentazione comprovante l’effettivo decesso degli animali, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per aver sottratto, in ipotesi accusatoria, le cose sottoposte a sequestro penale.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.