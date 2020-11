Basket – L’Abc Virtus Mantova festeggia i suoi primi 5 anni

MANTOVA Mercoledì 18 novembre 2015: nasce ufficialmente l’Asd Abc Virtus Mantova. Artefici della fondazione tre “sognatori”, capaci di dar vita a un progetto che, fino a qualche tempo prima, era solo una bellissima idea.

Dunque, il club virgiliano ha festeggiato ieri il primo lustro. Da piccolissima realtà che era (con una sola squadra, seppur molto seguita fin dall’inizio), l’Abc Virtus sta crescendo sempre più, affermandosi come una realtà emergente nel panorama della pallacanestro mantovana. L’obiettivo era e rimane lo stesso: proporre un’idea di pallacanestro che non sia legata necessariamente al conseguimento del “solo risultato”. Nelle prime squadre, sia maschile (militante in Promozione) che femminile (Serie C), si cerca di raggiungere la maggior competitività possibile coinvolgendo il maggior numero di ragazze/i del territorio, senza retribuire alcun giocatore/giocatrice che anzi partecipano anche all’autofinanziamento. Per le squadre del settore giovanile si punta a creare giocatori “pensanti” e a non lasciare indietro nessuno. Ma la vera linfa della società è il minibasket, con vari centri creati in questi cinque anni: Stradella, Castel D’Ario, Marmirolo, oltre che Mantova. Questi minicestisti costituiscono la benzina del club. Il minibasket è la base di partenza dell’Abc Virtus, il suo futuro.

La missione è, in primis, il divertimento. Ad esso si aggiungono le prime conoscenze dei fondamentali di questo sport; e lo sviluppo della motivazione, che è alla base di tutta la vita sportiva. La voglia di giocare e l’entusiasmo dei bambini e delle bambine che formano il vivaio sono tangibili e contagiosi e, appena sarà possibile, gli istruttori faranno recuperare loro il tempo perduto.

A proposito di vivaio, al termine di ogni partita di tutte le categorie giovanili, è consuetudine dell’Abc Virtus promuovere il lato più genuino dello sport grazie al “Terzo Tempo”. Esso coinvolge tutti i protagonisti in campo (dirigenti, talvolta anche gli arbitri, nel caso dei più piccoli pure i genitori) in una merenda/aperitivo aggregativa per celebrare il pomeriggio di sport.

Nel prossimo weekend, per via dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile celebrare il quinto compleanno della benemerita società virgiliana. Ma, almeno idealmente, si potranno levare i calici per un brindisi collettivo con tutti i fondatori rimasti, membri del direttivo, dirigenti, sponsor, tesserati, genitori e con tutti i virtusini. Con l’augurio di una Abc Virtus Mantova sempre più grande negli anni, ma con le radici ben salde a terra e capace di scaldare i cuori di appassionati e non.