Ciclismo – Strada ed mtb al gran finale: domani i baby a Castiglione e i master a Volta. Esordienti e Allievi in gara a Marcaria

Mantova Strada ed mtb, ecco le specialità che caratterizzeranno la domenica agonistica per il ciclismo mantovano. In questo finale di stagione tre sono gli appuntamenti. Al mattino i Giovanissimi a Castiglione delle Stiviere e i master a Volta; nel pomeriggio gli Esordienti e gli Allievi a Marcaria. In ambito femminile il Gioca in bici Oglio Po e l’Allgor Tatobike saranno impegnati, sempre domani, nella gara conclusiva del Trofeo Rosa a Valmorea (Co). Nel capoluogo aloisiano il Gs Bike 96 del presidente Giorgio Papa, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato provinciale Fci, proporrà dalle ore 9.30 il 21° Gp Papà Giuseppe 8° Memorial Cesare Moschini. Al via 130 baby e tra loro anche i mantovani del Ciclo Club 77, del Mincio Chiese, dello Sporteven e dell’Allgor Tatobike. Le sei gare in programma, più il momento promozionale, si terranno su un circuito chiuso al traffico di circa 1 km. Sempre alle 9.30, ma a Volta Mantovana, partirà l’Xc Volta Bike Memorial Claudio De Battisti, competizione organizzata dal Volta Bike del presidente Gianfranco Piadena che avrà al proprio fianco sia il Comune sia il Comitato provinciale Fci. Il test sarà riservato agli elite e ai master e sarà valido per l’assegnazione del titolo provinciale della specialità, oltre ad essere tappa del circuito Bmb Race. La porzione agonistica di questo appuntamento si terrà su un circuito di circa 5 km che dovrà essere ripetuto più volte in base alla categoria d’appartenenza. Alla fettuccia di partenza si porteranno più di 150 specialisti delle ruote grasse. Domani pomeriggio il testimone passerà nelle mani degli Esordienti e degli Allievi, circa 200, che animeranno a partire dalle 14 il Trofeo Comune di Marcaria. In precedenza alle 10.30 a Marcaria si terrà la cerimonia commemorativa dinanzi al monumento e in ricordo del campione locale, Loris Campana. L’appuntamento pomeridiano vedrà impegnati sia i dirigenti dell’Uc Ceresarese sia il presidente del Comitato provinciale Fci che si possono avvalere del patrocinio del Comune. Le due gare in programma si svolgeranno su un circuito di 8,400 km che gli Esordienti affronteranno in gara unica con due classifiche separate, per 4 volte, per un totale di 33,600 km mentre gli Allievi per 10 volte sino a completare la distanza di 84 km. Per quel che concerne il ciclocross, gli atleti dello Sporteven saranno domani a Prato. (bio)