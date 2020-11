Automobilismo – Solferino Pecso al Tuscan Rally

SOLFERINO In casa Solferino Rally Pecso, tutto è pronto per la trasferta in Toscana. Nel prossimo fine settimana si correrà l’ultimo rally con doppia validità (Campionato Italiano assoluto e Campionato Italiano Rally Terra). Due gli equipaggi portabandiera della scuderia: Dallamano-Grimaldi (Peugeot 208 R2) saranno al via nella più affollata delle categorie, dove spicca il nome del pluricampione italiano Paolo Andreucci; Marai-Faustini (Rover Mg Zr) cercheranno un posto al sole nella classe N1. Appuntamento venerdì e sabato con partenza e arrivo a Buonconvento.