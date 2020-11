Borse di studio per studenti meritevoli nel ricordo di Voltolini

ROVERBELLA – Il Comune di Roverbella intende ricordare la memoria del tenore Ismale Voltolini e lo fa promuovendo un bando per l’assegnazione di 12 borse di studio del valore di 150 euro ciascuna.

L’iniziativa in particolare è rivolta agli alunni residenti a Roverbella, che nell’anno scolastico in corso 2020/2021 stanno frequentando la scuola secondaria di 2° grado, dalla classe seconda. Costoro dovranno essere, per l’anno scolastico 2019/2020 in assenza di debiti scolastici e con media dei voti pari o superiore a 8/10.

Oltre a loro sono coinvolti in tale progetto anche gli studenti del primo anno di Università e per costoro la valutazione, legata sempre all’anno scolastico 2019/2020, dovrà essere pari o superiore a 90/100.

Le domande dovranno essere inviate al Protocollo comunale esclusivamente per via telematica.

A tale proposito l’indirizzo di riferimento sarà: roverbella.mn@legalmail.it a partire dal 17 novembre ed entro il termine ultimo del 30 novembre 2020.

Le Borse di studio sono finanziate con i proventi derivanti dai gettoni di presenza rinunciati dai consiglieri comunali: Mattia Cortesi , Nicolò Andrione , Claudio Nobis e Alessandra Madella relativi al periodo 2015/2019, per complessivi 1.800 euro.

«Si tratta di una piccola iniziativa – precisa l’assessore Nicolò Andrione – comunque molto sentita che vuole esaltare il valore della meritocrazia, concetto che deve essere quotidianamente affermato e valorizzato, soprattutto da chi riveste particolari funzioni, per costruire una società libera, dove tutti possono competere alla pari».