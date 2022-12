Basket Serie A2 femminile – Il San Giorgio si blocca sul più bello: Udine ringrazia (44-49)

SAN GIORGIO Dura mezza partita l’illusione del MantovAgricoltura, che spreca una partenza da urlo (17-4 al 5’) con due quarti centrali da incubo (9 punti in 20 minuti) e cede in casa a Udine, confermando lo scarso feeling stagionale con il PalaSgu.

La bomba di Orazzo stappa la partita ed è ancora la numero 44, con la collaborazione di Bernardoni, a piazzare il primo strappo del MantovAgricoltura (7-2). Marida segna 11 punti in cinque minuti, poi Llorente chiude un parziale di 10-0 e il San Giorgio scappa sul 17-4. Da qui, però, inizia un’altra partita, con Udine più aggressiva in difesa e il San Giorgio incapace di segnare per quasi dieci minuti a cavallo tra la fine del primo quarto (17-9) e l’inizio del secondo. Il libero di Bernardoni interrompe il digiuno, ma Udine ormai ha ricucito lo strappo (18-16). La tripla di Bottazzi e un altro canestro di Orazzo (23-18) tengono avanti le sangiorgine, ma l’inerzia ora è nelle mani della squadra ospite e all’intervallo è perfetta parità a quota 23.

Llorente firma l’ultimo vantaggio del San Giorgio (25-23), poi la luce in attacco si spegne completamente e Udine mette la freccia (25-30). Il MantovAgricoltura segna in tutto 3 punti nella terza frazione e la WomenApu porta il vantaggio in doppia cifra (26-37) alla penultima sirena. Udine stronca in partenza il tentativo di rimonta delle virgiliane (34-48), due triple di Bottazzi accendono l’ultima speranza, ma le friulane la spuntano 44-49.