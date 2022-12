Tennis tavolo giovanile – Nicole Arlia (Brunetti) ai Mondiali U19 in Tunisia

TUNISI (Tun) L’ultimo evento internazionale del 2022 sono i Campionati Mondiali Giovanili, in programma in Tunisia da oggi a domenica 11, e vedranno in campo i migliori Under 15 e Under 19 dei cinque continenti. Alla Salle Omnisport de Rades di Tunisi l’Italia sarà rappresentata dagli Under 19 Nicole Arlia (Brunetti Castel Goffredo) e Andrea Puppo (Apuania Carrara), guidati dai tecnici Giuseppe Del Rosso e Ivan Malagoli. Il programma agonistico prevede la disputa delle competizioni a squadre da oggi al 6 dicembre e di quelle individuali dal 6 all’11. Venerdì sera sono stati effettuati i sorteggi di tutte le gare e nei sedicesimi dei singolari Puppo affronterà il portoricano Naranjo e Arlia la tedesca Kaufmann, campionessa europea in carica. Negli ottavi dei doppi, Arlia e la romena Singeorzan saranno opposte alla brasiliana Takahashi e alla taipeana Chen Chi-Shiuan e Puppo e il ceco Stalzer sfideranno l’indiano Payas Jain e il croato Ban. Nei sedicesimi del misto Puppo e Arlia avranno come avversari l’ungherese Szantosi e la portoghese Pinto.