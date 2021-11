Basket serie A2 m – Casalvieri: “La Staff ha perso un’occasione con Piacenza”

Mantova La Staff “cicca” la gara con Piacenza, con qualche attenuante ma soprattutto per demeriti propri. Di questo avviso è anche il gm Gabriele Casalvieri il giorno dopo la prima sconfitta in casa del campionato. «Un passo indietro – commenta – Non era utilizzabile Stojanovic e Thompson aveva fatto un solo allenamento. Ma questo non deve essere un alibi per la prestazione che non è stata all’altezza. Non siamo scesi in campo mettendo la solita aggressività, la voglia di lottare ai rimbalzi e in difesa. Subito abbiamo sbagliato l’approccio alla partita e rientrare poi nel match non è per niente facile. Nemmeno il contestato episodio finale cambia quello che abbiamo visto per quasi tutta la partita. Brava Piacenza a giocare una gara solida, ma noi non siamo stati capaci di giocare la pallacanestro che abbiamo sempre fatto. Loro erano in fiducia e con i cambi di gioco ci hanno messo in difficoltà da subito. Se con Cantù siamo usciti dal campo consapevoli di aver fatto una buona partita, così non è stato con Piacenza. Ieri abbiamo perso un’occasione per tornare alla vittoria e ci dovrà servire da lezione. Chiaro che abbiamo fatto un bel passo indietro, per una prestazione fisicamente non all’altezza e per una questione mentale principalmente dovuta all’approccio molle alla gara. Ora ci aspettano due trasferte a da subito vogliamo vedere la reazione della squadra in palestra dopo due sconfitte. Solo il tempo di analizzare quanto è successo con Piacenza, valutare gli errori e poi pronti a ripartire». Le due sconfitte non hanno scalfito comunque la fiducia della squadra dopo l’ottimo inizio di campionato. «Sarà dura batterci, se giochiamo la pallacanestro che ha fatto dell’intensità e della voglia di lottare un marchio delle prime quattro partite. Ci deve servire da lezione: resettiamo tutto e ripartiamo con rinnovato ardore. Mai giocare una partita rilassati in un girone molto competitivo perché ci sono insidie in ogni gara. Dobbiamo voltare pagina e testa alle prossime trasferte». Si parte sabato sera sul campo del Casale Monferrato. Intanto l’infortunio a Stojanovic… «Si tratta di uno stiramento muscolare come è successo a Cortese. Verranno fatte nei prossimi giorni le valutazioni necessarie. Con Piacenza abbiamo preferito non rischiarlo».

Sergio Martini