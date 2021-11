Calcio Prima Cat. – Il Marmirolo è ripartito di slancio. Dalmaschio: “Serve più concretezza”

MARMIROLO Il Marmirolo di Giuseppe Bizzoccoli domenica ha sfruttato bene il turno casalingo battendo 2-1 il Castelvetro: i neroverdi restano quindi in vetta alla classifica del girone H con una lunghezza di vantaggio sulla Serenissima, che non vuol saperne di mollare (cinque vittorie consecutive), e tre sul Pralboino.

«E’ risaputo che nessuno ti regala niente, dobbiamo essere noi bravi a scardinare anche le difese più arcigne – afferma il diesse del Rullo, Marco Dalmaschio – il 2-1 con cui abbiamo battuto i piacentini è un risultato striminzito, che non dice molto sulla reale quantità di occasioni prodotte. Avremmo potuto, in sostanza, segnare molto di più. Ultimamente creiamo e costruiamo tanto, senza concretizzare in proporzione. Per ora siamo al comando, ma non possiamo rilassarci: dietro ci sono due squadre di grande spessore come Serenissima e Pralboino, che già alla vigilia del campionato avevo definito le outsider per la vittoria del campionato».

Nel prossimo turno il Marmirolo sarà impegnato in trasferta col Sesto, che domenica ha perso sul campo della Serenissima. «E’ una mina vagante – avverte Dalmaschio – gioca un ottimo calcio. Contro queste compagini di qualità forse riusciamo ad esprimerci meglio rispetto a quando ci tocca affrontare formazioni che tendono a chiudersi». In vista della prossima partita, mister Bizzoccoli dovrebbe recuperare un elemento importante come Andreato.