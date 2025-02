Basket serie C – L’Artes SPX Mantova sfida la capolista, Viadana contro il Pisogne

Mantova L’Artes SPX Mantova ospita il Seriana in una delle sfide più importanti della stagione. Oggi alle 18, eccezionalmente alla Tensostruttura San Pio X, i biancorossi affrontano la capolista in un match cruciale per la classifica. Le due squadre sono separate da quattro punti, e una vittoria avvicinerebbe Mantova al vertice. I virgiliani, ancora imbattuti in casa, arrivano con fiducia dopo tre successi nelle ultime quattro gare. Seriana, invece, ha perso solo una volta in trasferta (contro Gussago il 19 ottobre) e all’andata si impose 79-68 grazie a una forte seconda metà di gara. Il nuovo centro biancorosso Luca Campani presenta la sfida: «Sarà una gara durissima contro la prima in classifica, ma vogliamo dare continuità alle vittorie con Ospitaletto e Soresina. Giocare in casa è un vantaggio e puntiamo al successo per consolidare il nostro cammino verso i play off».

Dopo tre sconfitte consecutive, il Gruppo Mauro Saviola gioca al PalaFarina (ore 18) contro il Pisogne. All’andata i bresciani si imposero 79-65, lasciando i rivieraschi all’ultimo posto del girone H, ora a quattro lunghezze dall’Alto Sebino. «A Chiari abbiamo buttato via una partita fondamentale – ammette il coach Davide Flisi -. Contro Manerbio, la miglior difesa del girone, siamo stati in balia degli avversari sia all’andata che al ritorno. Contro Pisogne dobbiamo tentare il tutto per tutto». Buone notizie dall’infermeria: rientrano Seck (minutaggio da valutare), Konteh (non al meglio) e Cacciavillani.