Basket serie B Int. – Stings, la corsa nei play-in parte da Ferrara

Curtatone Gli Stings di Pablo Romero sono pronti a inaugurare il loro cammino nei play-in Gold. Questa sera, alle ore 18, affronteranno in trasferta l’Adamant Ferrara in un match che si preannuncia subito impegnativo. Gli estensi hanno chiuso la stagione regolare nella Divisione D con 30 punti, in coabitazione con Pordenone, e hanno ulteriormente rinforzato il roster con l’innesto di Casagrande, proveniente dalla Dinamica Gorizia. Il calendario offre loro subito l’opportunità di misurarsi con un avversario competitivo come gli Stings, che hanno terminato la Divisione C con 28 punti, alla pari con Gardonese e Pizzighettone. Per la formazione mantovana questa seconda fase rappresenta una nuova sfida, con l’obiettivo di conquistare uno dei primi otto posti che garantirebbero l’accesso ai play off. Il regolamento prevede un girone di andata e ritorno contro le sei qualificate della Divisione D, aumentando ulteriormente il livello di competitività e l’importanza di ogni singola partita. La sfida di questa sera richiama inevitabilmente alla memoria gli storici confronti tra Ferrara e Mantova in A2, quando gli Stings erano guidati dalla presidenza di Adriano Negri. Ora il contesto è diverso, ma il fascino della rivalità resta intatto, e la gara promette spettacolo ed equilibrio. «Sarà una partita durissima, come tutte quelle che ci attendono in questa fase – sottolinea il capitano Christian Boudet -. Ci troveremo di fronte una squadra costruita per vincere, con giocatori di grande esperienza e una rotazione lunga. Per competere al meglio dovremo imporre la nostra intensità sin dai primi minuti, mantenere alto il ritmo e giocare con grande energia». L’ultima gara della prima fase, vinta a Soresina contro Pizzighettone, ha dimostrato la capacità degli Stings di lottare fino all’ultimo possesso. «Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale – conclude Boudet -. A Ferrara ci aspetta una sfida complicata, ma siamo pronti a dare tutto per iniziare questa fase con il piede giusto».