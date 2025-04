Calcio 1a categoria – Villimpentese in difficoltà, il treno salvezza passa dai play out

Villimpenta Mister Gerardo Ciccone non si nasconde e non cerca scuse: la Villimpentese, per mantenere la categoria, dovrà passare dai play out. Reduci dalla sconfitta di Suzzara, i gialloblù domenica ospiteranno il fanalino di coda Pescarolo. Una gara da vincere a tutti i costi. «Falcone, Frigo Favalli e forse Avanzini hanno già chiuso la stagione – spiega Ciccone – siamo contati. Per ovviare alle assenze, sto adattando alcuni giocatori fuori ruolo. Nonostante le difficoltà, dobbiamo andare avanti. Sto dando minuti a Battaioli e Pedercini, reduci da infortuni, per rimetterli in condizione. La squadra è viva, lotta, ma non basta: oltre un certo limite non possiamo andare. A Suzzara è andata male, ma ora è fondamentale battere il Pescarolo, anche per il morale». Un successo potrebbe permettere alla Villimpentese di superare la Medolese, impegnata a Calcinato: «Disputare i play out nella posizione più favorevole possibile può fare la differenza. Abbiamo fatto tanto per arrivare in Prima, ora dobbiamo fare altrettanto per restarci».