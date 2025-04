Calcio 3a categoria – Casteldariese, bilancio in attivo. Storti: “E ora chiudiamo in bellezza”

Castel d’Ario La vittoria casalinga di domenica contro lo Sporting Pegognaga ha riscattato la sconfitta interna subita nel turno precedente contro la Robur Marmirolo. La Casteldariese sale così a quota 34 punti nel girone mantovano di Terza Categoria. Domenica osserverà il turno di riposo e chiuderà la stagione il 27 aprile contro l’Union Colli Morenici. «Contro il Pegognaga abbiamo vinto in pieno recupero – racconta mister Storti -. Solo sette giorni prima, sempre allo scadere, avevamo incassato il gol che ci aveva condannato alla sconfitta con la Robur. Sono ampiamente soddisfatto del gruppo: ragazzi sempre disponibili, anche se qualche rimpianto c’è, perché potevamo raccogliere qualche punto in più. Abbiamo avuto difficoltà in fase realizzativa, ma la società ci è sempre stata vicina, senza metterci pressioni». Sul futuro, Storti resta cauto: «Prima concludiamo il campionato, poi parlerò con la dirigenza per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme».