Volley Serie B maschile – AsolaRemedello, via agli allenamenti. Primo test il 17 settembre col Cazzago

ASOLA E’ cominciata con una bella grigliata in famiglia la stagione della Kema Asolaremedello. Stasera primo allenamento agli ordini dei coach Andrea Fasani e Luca Mutti. La compagine del Chiese, neopromossa in B, disputerà il girone C assieme a Gabbiano Top Team ed E’più Viadana. Nella scorsa stagione ha vinto il girone B della Serie C lombarda e in seguito ha conquistato lo scudetto della categoria battendo i varesini del Mornago. La prima amichevole è stata fissata per sabato 17 settembre al PalaSchiantarelli con il Cazzago San Martino, al quale gli asolani restituiranno la visita venerdì 23. Martedì 27 test a Bovezzo col Valtrompia. Infine, martedì 4 ottobre a Sommacampagna col Dual Caselle.