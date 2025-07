«1000 giorni di promesse mancate». Italia Viva attacca il Governo Meloni

MANTOVA «Meloni ha promesso meno tasse, più sicurezza, riforme e gestione dell’immigrazione. Dopo 1000 giorni, ha fatto il contrario: ha tagliato risorse ai Comuni, bloccato Industria 4.0, investito un miliardo in Albania. Non c’è visione del futuro, si vive tamponando il presente». Lo ha dichiarato Fabio Madella, presidente provinciale di Italia Viva Mantova, aprendo oggi nel Foyer del Teatro Sociale l’incontro dedicato all’iniziativa nazionale “1000 giorni del Governo Meloni”. Al centro della critica l’aumento del costo della vita e il crescente divario tra promesse del Governo e la realtà quotidiana degli italiani. La grafica chiara e impattante del volantino distribuito all’evento parla chiaro: nel 2025 ci sono state più tasse (la pressione fiscale è al 42,6%), + 3,1% solo a giugno il costo della spesa (+535,50 euro all’anno per famiglia), -10,5% stipendi reali rispetto al 2019, iva aumentata al 10% sui pannolini. «Serve un modello come quello di Palazzi: nidi gratis, locazioni agevolate, misure vere per la crescita demografica», ha aggiunto Madella, sottolineando il “crollo motivazionale” tra i giovani e «la totale assenza di programmazione in ambito previdenziale, costituzionale e lavorativo». Roberta Brioni, della cabina di regia di Porto Mantovano, ha rimarcato come «la questione previdenziale sia ferma a normative superate, senza tavoli di riforma. I giovani non sono valorizzati, le professioni sottopagate, e il gap tra i sessi si è ampliato. Questo Governo non merita nemmeno la sufficienza». Più diretto Savino Ferri, anche lui nella cabina di regia del capoluogo: «Questo non è un governo, è uno spot pubblicitario. Meloni fa la influencer, non la premier. È circondata da una squadra non competente». Damiano Lina, di Suzzara, ha chiuso: «I rincari elencati sono solo la punta dell’iceberg: sono tante le difficoltà concrete che le famiglie e imprese affrontano ogni giorno. E il Governo è sempre in campagna elettorale, mentre la gente non arriva a fine mese». Italia Viva, nel centrosinistra, chiede «serietà, concretezza, riduzione delle tasse e un nuovo riformismo» per tornare a parlare di innovazione e futuro.