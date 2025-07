Studenti in aumento: nuovi spazi per gli istituti superiori. Gli atti di indirizzo della Provincia di Mantova

MANTOVA Adottati dalla Provincia specifici indirizzi per far fronte alle necessità di aule e palestre da parte degli istituti scolastici superiori virgiliani. Preso atto dei fabbisogni di spazi ad uso scolastico e della conseguente necessità di stipulare tutti i contratti e le convenzioni utili per l’acquisizione in uso delle strutture nonché della presa in carico delle utenze e di tutte le altre spese di competenza, gli uffici di Palazzo di Bagno si sono attivati per consentire la regolare ripresa delle lezioni a settembre in spazi idonei.

“Per garantire la continuità dell’attività didattica occorre reperire gli spazi necessari a fronteggiare l’aumento di iscrizioni e soprattutto per superare i disagi causati dalle ristrutturazioni in corso, finanziate con risorse del PNRR, per l’adeguamento sismico – spiega il vice Presidente della Provincia Massimiliano Gazzani -. Per cui abbiamo definito le modalità su come procedere per i prossimi anni scolastici e riaggiornato la situazione dei diversi istituti”.

Dall’anno scolastico 2021-2022 si è registrato infatti un generale incremento delle iscrizioni negli istituti d’istruzione superiore di competenza della Provincia, che si è protratto negli anni successivi, mantenendo la necessità di ulteriori spazi rispetto a quelli disponibili anche per il prossimo anno scolastico 2025-2026.

Questa la nuova mappa delle ubicazioni delle sedi delle scuole superiori mantovane:

l’”Istituto Arco-Este” continuerà a utilizzare spazi in Piazza Polveriera, di proprietà comunale, svincolati già dall’anno 2023 dall’Istituto Mantegna, trasferito presso Mantova HUB, in gestione alla Provincia di Mantova in forza della Legge 23/96

il “Liceo Artistico G. Romano” utilizzerà una porzione al piano terra dell’immobile facente parte del Convento del Gradaro dell’Istituto “Maria Immacolata delle Oblate dei Poveri” in via Gradaro 42 a Mantova, costituita da 5 aule didattiche, servizi e cortile interno, oggetto di un contratto di comodato tra l’Istituto stesso e la Diocesi di Mantova, per un corrispettivo concordato di 2.083,33 euro mensili per un totale di 18.750 euro annui. Il nuovo contratto avrà una durata di tre anni con possibilità di disdetta alla fine della terza annualità, oltre al rimborso all’Istituto delle utenze;

sempre il “Liceo Artistico G. Romano” continuerà ad utilizzare la porzione dell’immobile in via Vittorino da Feltre 46, di proprietà dell’Ente ecclesiastico “Compagnia di Sant’Angela Merici”, con 5 aule didattiche e relativi servizi, sui piani seminterrato, terra e primo, a fronte di un corrispettivo annuo di 30.000 euro (corrispondenti a un canone mensile di 2.500 euro), oltre alle utenze a carico della Provincia;

l’Istituto “Manzoni” di Suzzara continuerà a usufruire sino al 30 giugno 2026 della porzione di immobile in via Papa Giovanni XIII n.2, di proprietà dell’Ente ecclesiastico “Parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe”, per un canone mensile di 1.500 euro pari a totali 18.000 euro annui, mentre le utenze rimangono a carico e spese della Provincia, sottoscrivendo un nuovo contratto annuale

l’Istituto superiore “Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere continuerà a utilizzare i locali presso l’Istituto Lazzarini di via Garibaldi 23 che si è reso disponibile a condividere i propri spazi per le ore antimeridiane, per un corrispettivo mensile di 2.363,64 euro, per complessivi 52.000 euro per tutto il periodo (settembre 2024/giugno 2026), oltre al rimborso pro-quota delle spese di gestione da comunicare a consuntivo

lo “Strozzi” di Palidano di Gonzaga continuerà a utilizzare i locali di proprietà di Simpatria Coop Sociale di solidarietà onlus, attigui all’Istituto, in forza del contratto sessennale per un canone di 75.000 annui, oltre IVA, per un totale di € 91.500 euro, con possibilità di recesso da parte della Provincia, al termine dei lavori presso la Villa Begozzo.

Relativamente agli spazi destinati all’educazione fisica negli Istituti Superiori di Mantova e Asola, la situazione resta critica, anzi è resa più problematica per la chiusura di alcuni plessi scolastici, a seguito dei lavori di adeguamento sismico. Si procederà quindi così: