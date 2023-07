Mincio navigabile, un’idea che affonda. Dopo l’assessore regionale Mazzali anche il ministro Santanchè dà forfait al convegno di Porto Catena

MANTOVA Dopo il forfait di Barbara Mazzali passo indietro anche per il ministro del turismo Daniela Santanchè. L’annunciato ospite d’onore non sarà infatti presente al convegno sulla “rinaturazione dei fiumi” che contempla anche il progetto di navigabilità del Mincio ampiamente bocciato da vai enti, in programma il 21 luglio a Porto Catena. L’evento, come confermato dall’International Propeller Club “Port of Mantua”, si svolgerà quindi ugualmente ma in assenza dei due esponenti politici. Contro la presenza a Mantova della Santanché si erano schierati Pd, Sinistra-Verdi e M5S, annunciando già per il 20 luglio un’azione di protesta, con un banchetto in piazza Mantegna per invitare il ministro a dimettersi. A cui avrebbe fatto seguito il giorno dopo un presidio davanti alla motonave su cui si terrà il convegno. Contrari alla sua presenza a Mantova si erano detti fin da subito anche Potere al Popolo e socialisti.