SPORTLAND, qualità e passione: sportivi al servizio dello sport

ASOLA – L’insegna Sportland nasce nel 1989 con l’apertura del primo negozio di abbigliamento, accessori e calzature per lo Sport e il Tempo Libero a Brescia. Fa parte del Gruppo Italmark, realtà fortemente radicata sul territorio bresciano dal 1965 e a cui si collegano oltre 150 punti vendita di diversi settori merceologici: alimentare (Italmark e Family Market), elettronica (Trony), casa (Stilnovo), profumeria (Naima) e bricolage (Bricocenter).

La nostra mission: siamo sportivi al servizio dello sport. Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno voglia di emozioni, di benessere e di vivere la propria passione da protagonisti. Accompagniamo il cliente nella scelta di prodotti e servizi unici che rendono l’attività sportiva e la prestazione gratificanti. Contribuiamo costantemente alla diffusione della cultura dello sport e di uno stile di vita salutare. Il nostro obiettivo è quello di essere scelti come l’unico compagno di vita nello sport e nel benessere psico-fisico.

Sportland è una sola parola ma con molti significati: vuol dire assortimento, qualità, ambiente, consigli, gesti e stile di vendita unico. Per riassumere basta dire che amiamo definirci “sportivi al servizio dello sport”. Noi di Sportland lo viviamo ogni giorno, condividiamo con i nostri clienti le stesse passioni e mettiamo a loro disposizione le nostre esperienze.

Sportland è un negozio di nuova concezione che non vende solo i migliori prodotti ma offre anche tanti servizi personalizzati. Oggi è fondamentale completare l’offerta inserendo e sviluppando servizi correlati per ogni tipo di sport ed esigenza: uno store non deve più esser visto come un semplice contenitore di prodotto ma un luogo dove il cliente può vivere e respirare la propria passione in maniera completa.

Da Sportland infatti ogni sportivo può trovare molteplici servizi: dall’analisi dell’appoggio del piede e della corsa alla personalizzazione delle maglie delle migliori squadre con numeri originali, fino al ricamo di scarpe da calcio. A tutto ciò si aggiunge un’officina con servizio d’assistenza bike, un’area dedicata al noleggio e al check-up degli sci e un’altra dedicata al servizio di incordatura di racchette da tennis.

Il mondo del retail si sta evolvendo velocemente e i clienti sono sempre più connessi. Consapevoli di questa evoluzione, sappiamo che il nostro negozio fisico e quello online non possono più essere due entità distinte. Ecco perché nei nostri stores abbiamo integrato dei digital point interattivi, in cui ogni cliente può:

• Consultare l’assortimento in store tramite il sito;

• Consultare la disponibilità del prodotto nella catena Sportland;

• Trovare il prodotto ideale tramite l’applicazione “Trova la tua scarpa”;

• Visionare vetrine dinamiche collegate con l’online;

• Sottoscrivere la nostra Fidelity: Sportland Card.

Tramite il nostro e-commerce riusciamo anche a comunicare costantemente la nostra mission: “essere gli sportivi al servizio dello sport”.

Infatti sportlandweb.it non è solo un sito internet, ma una community digitale in cui la passione per lo sport e l’allenamento superano i limiti territoriali e dove gli utenti possono interagire direttamente tutti i giorni della settimana, 24h su 24.

Conoscere i nostri clienti e le loro esigenze è l’aspetto più importante del nostro lavoro. Non a caso in tutti i nostri canali media parliamo di prodotto attraverso l’esperienza degli utenti e dei nostri testimonial, consigliando ciò che è stato testato, approvato e selezionato. Inoltre, grazie al nostro programma Fidelity e la Sportland Card, siamo in grado di conoscere ancora meglio i nostri clienti.

Per raggiungere gli obiettivi di business e migliorare l’esperienza d’acquisto di Sportland abbiamo anche integrato un software di marketing automation per abbattere la distinzione tra online e offline e mettere in relazione l’azienda e il consumatore in ogni punto di contatto.

Unendo una forte relazione con il cliente e la capacità di elaborare e sfruttare i dati a disposizione su quest’ultimo, riusciamo ad intercettarlo e soddisfarlo in tutte le fasi del processo d’acquisto. Ecco che grazie all’integrazione di tutti i touch point in un’unica piattaforma possiamo mettere in campo azioni in tempo reale e, nei casi più virtuosi, cogliere in anticipo le necessità del cliente.

Sportland srl è affiliato Sport2000, un network in forte espansione che comprende oltre 200 negozi sul territorio nazionale, vanta rapporti consolidati e privilegiati con i più noti brand nazionali e internazionali e garantisce il più vasto assortimento dei migliori prodotti. Più di trent’anni fa si alzava la nostra prima alba, fatta di sogni, speranze, entusiasmo e voglia di fare. Oggi tanti traguardi sono stati raggiunti e tanti progetti sono stati realizzati; nonostante questo noi di Sportland non vogliamo smettere di sognare. In questo mondo che cambia continueremo a migliorarci ed evolvere, pur rimanendo sempre noi stessi: il miglior compagno di squadra per tutti gli amanti dello sport.

A giugno 2021 Sportland ha oltrepassato di corsa la provincia di Brescia e Bergamo ed è arrivata a Milano con un nuovo concept store interamente dedicato al mondo del running. Ora fa parte della famiglia Sportland anche WHY RUN.

A gennaio 2023 abbiamo posto un altro mattone nella nostra Brescia, riscrivendo le regole del ciclismo, abbiamo aperto SPORTLAND BIKE.

UN ULTIMO, IMPORTANTE AGGIORNAMENTO

È in corso la Campagna SVUOTATUTTO per la chiusura del punto vendita di Sportland Asola, con sconti fino al 70% su tutto l’assortimento in store. Un momento speciale per salutare un negozio che ha condiviso tante emozioni con la nostra community sportiva.

Ma la passione non si ferma: lo stesso assortimento, lo stesso spirito accogliente e la qualità di sempre vi aspettano nei negozi di Sportland Lonato, Sportland Castel Goffredo e in tutti gli altri Sportland.

Il nostro gioco di squadra continua. Sempre al vostro fianco, sportivi al servizio dello sport.

IL PROSSIMO SOGNO?

Bolle già in pentola… stay tuned.

