Calcio dilettanti – Crl e GTZ insieme per i talenti: nasce l’Official Footwear Partner

Milano Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti e GTZ Distribution annunciano una nuova partnership: il marchio GTZ sarà Official Footwear Partner del Crl per la stagione 2026/2027, con focus sulla promozione e fornitura di calzature tecniche da calcio. GTZ Distribution è un operatore di riferimento nella distribuzione di scarpe sportive di diversi brand, con esperienza consolidata nelle forniture tecniche per il calcio professionistico e dilettantistico. L’azienda opera anche attraverso il proprio marchio e la piattaforma commerciale “Officina dello Sport”.

Il presidente del Crl Valentina Battistini (nella foto) esprime la propria soddisfazione per questa iniziativa: «GTZ è il primo brand ad abbracciare il talento calcistico lombardo. Con questa partnership prende il via un percorso di valorizzazione che conferma l’appeal del nostro movimento, capace di attrarre realtà importanti». Soddisfazione anche da parte di Riccardo Trolese, legale rappresentante di GTZ Distribution: «Crediamo nei progetti ambiziosi che premiano talento e passione. Per questo vogliamo offrire un contributo concreto: i giovani che si distinguono riceveranno le calzature tecniche dei loro idoli. Un gesto reso possibile anche grazie al supporto di Officina dello Sport, che fornirà le scarpe ai convocati per il Torneo delle Regioni 2026». Grazie a questo accordo, il Crl premierà i protagonisti delle Rappresentative regionali al prossimo Torneo delle Regioni in Puglia, sostenendo concretamente la crescita dei giovani atleti.