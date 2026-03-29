Calcio 1a Categoria – La Dinamo si prepara per un altro derby da play off contro l’Olimpia. Luscietti: “Tutto nelle nostre mani”

Gonzaga Domenica dopo domenica, la Dinamo Gonzaga rafforza la propria candidatura ai play off. Un passo forse decisivo è arrivato nell’ultimo turno, con la vittoria di misura ma pesantissima contro il Marmirolo, diretto concorrente. A firmare il successo è stato Mintasinot Luscietti, autore del gol-partita a metà primo tempo: «Come previsto è stata una sfida tosta, contro una squadra esperta e con giocatori di categorie superiori. Siamo stati bravi a non concedere gol a un attacco molto prolifico, soprattutto in casa loro». Dopo il vantaggio, la Dinamo ha saputo stringere i denti, anche in inferiorità numerica dopo il rosso a Malaguti: «Ci siamo compattati e abbiamo portato a casa tre punti d’oro». Il classe 2002 continua a segnare gol pesanti: 5 reti che hanno portato 11 punti: «Non è una cosa cercata, ma spesso vinciamo di misura e facciamo fatica a chiudere le partite. Sono comunque felice di dare il mio contributo. L’ultimo gol è anche merito di Marangi: il suo assist è stato straordinario». A quattro giornate dalla fine, il destino è nelle mani della Dinamo, che domani affronta la Rapid Olimpia: «Dobbiamo continuare così, con compattezza e mentalità vincente. I play off sono alla portata, ma senza cali». E sul possibile derby col fratello Abebe: «Se gli arrivo davanti sono contento, ma faccio sempre il tifo per lui. Sarebbe bellissimo incontrarlo in finale».