Calcio Serie B: Il Mantova torna a vincere dopo più di due mesi. Schiantato 2-0 il Südtirol

MANTOVA Il Mantova torna a vincere dopo più di due mesi dall’ultima volta (era il 18 gennaio, in quel di Cittadella) e lo fa schiantando 2-0 un coriaceo Südtirol. Decisive le reti di Mensah (11′) e Radaelli (42′) nel primo tempo. Nella ripresa gli altoatesini tentano la rimonta, ma i biancorossi fanno buona guardia e si portano a casa tre punti d’oro in chiave salvezza. L’Acm tornerà in campo sabato prossimo, al Rigamonti di Brescia per il derby, alle ore 15.

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Otto partite alla fine del campionato, che torna dopo la sosta per le nazionali. Il Mantova, oggi virtualmente retrocesso, deve risalire la classifica e la prima opportunità viene dallo scontro diretto di oggi contro il Sudtirol. Mister Possanzini non ha convocato Fedel e Muroni, mentre Paoletti è squalificato. Ben 7 i diffidati del Mantova: Radaelli, Bani, Mensah, Aramu, Redolfi, Brignani e Cella. Una squalifica anche per gli altoatesini di mister Castori, che deve fare a meno di Praszelik. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-SUDTIROL 2-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani (83′ Solini); Trimboli, Burrai; Galuppini (77′ Bragantini), Mancuso (77′ Wieser), Fiori (72′ Ruocco); Mensah (46′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Redolfi, Ruocco, Artioli, Giordano, Maggioni, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Veseli (67′ Masiello); Molina, Belardinelli (46′ Martini), Tait (77′ Mallamo), Casiraghi (46′ Pyythia), Barreca; Odogwu, Merkaj (58′ Gori). A disp.: Poluzzi, El Kaouakibi, Rover, Ceppitelli, Davi, Giorgini, Vergani. All.: Castori.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti: Bresmes di Bergamo e Laudato di Taranto; addetto al Var: Guida di Torre Annunziata).

RETI: 11′ Mensah, 42′ Radaelli.

NOTE: Ammoniti: Veseli, Belardinelli, Merkaj, Burrai, Festa, Castori (mister Südtirol). Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 2′ + 7′.

Secondo tempo

98′ Finisce così. Il Mantova torna a vincere dopo più di due mesi.

97′ Ultimissima occasione per Debenedetti che vince un rimpallo e calcia in diagonale, ma Adamonis non si fa sorprendere.

95′ Conclusione murata di Bragantini. Mantova vicino al 3-0.

90′ Ultimi 7 minuti prima del triplice fischio.

84′ Tiro strozzato di Radaelli che Adamonis intercetta senza problemi.

83′ Ultimo cambio per il Mantova: Possanzini schiera anche Solini al posto di Bani.

77′ Doppio cambio per Possanzini: dentro anche Wieser e Bragantini al posto degli omaggiati Mancuso e Galuppini.

75′ Capovolgimento di fronte con Mancuso che ha la possibilità di chiudere i conti, ma lanciato a rete, a tu per tu con Adamonis, si fa sradicare la palla dai piedi.

74′ Momento favorevole agli ospiti con la super parta di Festa sulla botta sicura di Gori.

73′ Conclusione velenosa di Gori che attraversa tutta l’area di rigore e termina sul fondo.

72′ Possanzini mette ancora mano alla panchina e manda in campo anche Ruocco al posto di Fiori.

69′ Traversa piena di Pietrangeli. Südtirol vicinissimo al gol del 2-1.

68′ Espulso dalla panchina del Mantova il team manager Marchesi per proteste.

67′ Praticamente Veseli era stato espulso per doppia ammonizione, ma l’arbitro è stato richiamato al var e ha optato per togliere il secondo giallo al difensore.

64′ Attimi di tensione in campo con il gioco che rimane fermo. Ferrieri Caputi sta distribuendo gialli e rossi. Regna la confusione.

60′ Südtirol ancora pericoloso con la conclusione di Pyythia allontanata dalla retroguardia.

56′ Maria Sole Ferrieri Caputi decide che non è gol. Aveva segnato Odogwu.

56′ Momenti concitati al Martelli: Birgnani termina a terra e il Sudtirol segna. Ma l’arbitro viene richiamato al var.

51′ Inizio favorevole al Südtirol che spinge alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggio, ma l’Acm fa buona guardia.

46′ Subito un cambio per il Mantova: Possanzini manda in campo Debenedetti al posto di Mensah.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero.

42′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!! Radaelli fa 2-0. Azione nata da una discesa di Mancuso che calcia ma trova la respinta di un avversario. Sulla palla arriva Galuppini, anche lui murato però sulla botta a rimorchio di Radaelli, Adamonis non può nulla.

36′ Fase di difficoltà per il Mantova con il Südtirol che ne approfitta sfiorando il pari con Molina da due passi. Ma per fortuna biancorossa, la palla esce di poco.

25′ Incredibile errore di Odogwu a tu per tu con Festa: l’attaccante tenta un difficile pallonetto senza successo.

24′ Ancora virgiliani pericolosi con il cross di Burrai che Fiori non riesce a deviare in rete.

22′ Botta dal limite di Fiori sul secondo palo che Adamonis prolunga in angolo. Sugli sviluppi nulla di fatto.

18′ Primo ammonito della gara: si tratta di Veseli del Südtirol.

15′ Capovolgimento di fronte con Mensah che si presenta a tu per tu con Adamonis, ma di sinistro manda sull’esterno della rete.

14′ Il Südtirol non ci sta e contrattacca con Merkaj che penetra in area biancorossa, ma Brignani fa buona guardia e scongiura il pericolo.

11′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!! La sblocca Mensah. L’attaccante riceve in area da Mancuso, in rovesciata, e da due passi non sbaglia bucando Adamonis.

5′ Inizio col giusto piglio per il Mantova che tiene alla grande il campo e spinge alla ricerca del vantaggio.

2′ Biancorossi subito in avanti con il cross dalla sinistra di Fiori, ma la palla finisce tra le braccia di Adamonis.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Squadre in campo. Il Mantova attaccherà da destra a sinistra. Südtirol da sinistra a destra.

Pre-gara

Mentre si attende l’ingresso in campo delle squadre, gli Ultras del Mantova espongono la coreografia dedicata ai 50anni di attività dei tifosi.

Presente in tribuna stampa anche il designatore arbitrale dell’AIA Gianluca Rocchi.

Sulla sponda avversaria, Castori schiera un 3-5-2 puntando sulla fisicità delle due punte Odogwu e Merkaj.

Squadre in campo per il riscaldamento. Nel frattempo il Martelli inizia a gremirsi di tifosi. Attesi circa 7mila supporter biancorossi; 180 quelli da Bolzano.

Possanzini torna al “vecchio” 4-2-3-1 e schiera la coppia Brignani-Cella al centro della difesa supportati sulle fasce da Radaelli, destra, e Bani, sinistra. In mediana spazio al solito duo Burrai-Trimboli, mentre sulla trequarti agiranno, da destra e sinistra, Galuppini, Mancuso e Fiori dietro alle spalle della punta Mensah.