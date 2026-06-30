Ecco il Mantova Summer Festival. Si parte sabato 4 luglio con Caparezza

MANTOVA – Al via sabato 4 luglio il Mantova Summer Festival, la rassegna che unisce musica italiana e internazionale, spettacolo e intrattenimento dal vivo nelle due location storiche della città: Piazza Sordello e l’Esedra di Palazzo Te.

Ad inaugurare il festival sarà Caparezza, artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e, dagli ultimi 3 album, produttore dallo stile inconfondibile.

Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale. Nel corso della sua carriera ha saputo costruire un universo artistico personale e riconoscibile, conquistando generazioni di ascoltatori grazie a una produzione capace di unire riflessione, ironia e sperimentazione.

Il suo ritorno dal vivo rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione. L’artista torna sui palchi italiani a quattro anni di distanza dall’ultimo tour, con un concerto che promette di ripercorrere i grandi successi della sua carriera e di regalare al pubblico tutta l’energia e la forza espressiva che da sempre caratterizzano le sue esibizioni dal vivo.

Il Mantova Summer Festival è un progetto nato dalla collaborazione con il Comune di Mantova e dalla visione di Mister Wolf, società di consulenza artistica specializzata nell’offrire un ventaglio di servizi completi legati alla produzione di eventi ed orientati alla valorizzazione della peculiarità e le esigenze del territorio in cui vengono ospitati.

Di seguito la line-up del Mantova Summer Festival:

Appuntamenti in PIAZZA SORDELLO

– 04 luglio – CAPAREZZA – inizio ore 21.30 (SOLD OUT)

– 07 luglio – PET SHOP BOYS – inizio ore 21.30

– 10 luglio – LP – inizio ore 21.30

– 11 luglio – JETHRO TULL – inizio ore 21.30

Appuntamenti nell’ ESEDRA DI PALAZZO TE

– 28 agosto – COEZ – inizio ore 21.00

– 29 agosto – MANNARINO – inizio ore 21.00

– 30 agosto – FULMINACCI opening MOBRICI – inizio ore 21.00

– 31 agosto – PAOLO RUFFINI in “DIN DON DOWN” – inizio ore 21.00

– 01 settembre – WILCO – inizio ore 21.00

– 02 settembre – LUCA CARBONI – inizio ore 21.00

– 03 settembre – ENRICO BRIGNANO in “BELLO DI MAMMA” – inizio ore 21.00

– 04 settembre – GIANNI MORANDI (in collaborazione con CASA DEL SOLE) – inizio ore 21.00

– 05 settembre – MAX ANGIONI in “ANCHE MENO – ROUND FINALE” – inizio ore 21.00