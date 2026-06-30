1 Luglio 2026 - 00:52:02
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Ecco il Mantova Summer Festival. Si parte sabato 4 luglio con Caparezza

MANTOVA – Al via sabato 4 luglio il Mantova Summer Festival, la rassegna che unisce musica italiana e internazionale, spettacolo e intrattenimento dal vivo nelle due location storiche della città: Piazza Sordello e l’Esedra di Palazzo Te.

 

Ad inaugurare il festival sarà Caparezza, artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e, dagli ultimi 3 album, produttore dallo stile inconfondibile.

Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale. Nel corso della sua carriera ha saputo costruire un universo artistico personale e riconoscibile, conquistando generazioni di ascoltatori grazie a una produzione capace di unire riflessione, ironia e sperimentazione.

Il suo ritorno dal vivo rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione. L’artista torna sui palchi italiani a quattro anni di distanza dall’ultimo tour, con un concerto che promette di ripercorrere i grandi successi della sua carriera e di regalare al pubblico tutta l’energia e la forza espressiva che da sempre caratterizzano le sue esibizioni dal vivo.

 

Il Mantova Summer Festival è un progetto nato dalla collaborazione con il Comune di Mantova e dalla visione di Mister Wolf, società di consulenza artistica specializzata nell’offrire un ventaglio di servizi completi legati alla produzione di eventi ed orientati alla valorizzazione della peculiarità e le esigenze del territorio in cui vengono ospitati.

Di seguito la line-up del Mantova Summer Festival:

Appuntamenti in PIAZZA SORDELLO

–         04 luglio – CAPAREZZA  inizio ore 21.30 (SOLD OUT)

–         07 luglio – PET SHOP BOYS  inizio ore 21.30

–         10 luglio – LP  inizio ore 21.30

–         11 luglio – JETHRO TULL  inizio ore 21.30

Appuntamenti nell’ESEDRA DI PALAZZO TE

–         28 agosto – COEZ  inizio ore 21.00

–         29 agosto – MANNARINO  inizio ore 21.00

–         30 agosto – FULMINACCI opening MOBRICI  inizio ore 21.00

–         31 agosto – PAOLO RUFFINI in “DIN DON DOWN” – inizio ore 21.00

–         01 settembre – WILCO  inizio ore 21.00

–         02 settembre – LUCA CARBONI  inizio ore 21.00

–         03 settembre – ENRICO BRIGNANO in “BELLO DI MAMMA”  inizio ore 21.00

–         04 settembre – GIANNI MORANDI (in collaborazione con CASA DEL SOLE) – inizio ore 21.00

–         05 settembre – MAX ANGIONI in “ANCHE MENO – ROUND FINALE”  inizio ore 21.00

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