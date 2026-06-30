“Crea impresa”, 20 aspiranti imprenditori al percorso formativo di Cna

MANTOVA – Si è concluso il primo semestre del 2026 per “Crea impresa”, il percorso formativo gratuito promosso da CNA e dedicato all’autoimprenditorialità. Il progetto ha accompagnato per sei mesi venti partecipanti nel loro percorso di inserimento nel mercato del lavoro autonomo.

Il programma ha registrato l’adesione di una platea fortemente eterogenea per età e background professionale. Tra i banchi si sono incontrati neodiplomati al debutto nel mondo del lavoro, professionisti a caccia di un cambio di carriera e disoccupati che hanno deciso di investire sul proprio futuro avviando un’attività in proprio.

Il cuore del progetto si è sviluppato attraverso incontri mirati e personalizzati con la Direttrice di CNA, Elisa Rodighiero. Durante i colloqui sono stati sviscerati i temi cruciali per la nascita di una nuova realtà economica: dall’iter burocratico per l’avvio d’impresa alle opportunità di finanziamento e credito, fino alla gestione strategica, allo sviluppo del business, alla digitalizzazione e alle normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.