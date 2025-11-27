Le strade nere: emozioni d’Africa sulle ruote del ciclismo

VIADANA – “Le strade nere” è il titolo del saggio dedicato al mondo del ciclismo legato all’Africa scritto da Marco Pastonesi che è stato presentato mercoledì pomeriggio, 26 novembre, al Muvi di Viadana.

Appuntamento fortemente voluto dal Comune che ha avuto al proprio fianco la Provincia ed il Coni Lombardia ed inserito nella locandina del Festival del libro e della cultura sportiva in corso di svolgimento tra le province di Mantova, Verona, Brescia e Treviso.

Il noto giornalista e autore ha illustrato i vari passaggi del proprio libro all’interno del quale ha posto l’attenzione a quelli che sono stati i legami, da quelli sportivi a quelli umani, di vari nomi illustri del mondo delle due ruote con il continente africano.

Una serie di aneddoti che hanno reso l’incontro ricco di emozioni e di fascino.

Numerosi gli appassionati che hanno presenziato all’incontro e tra loro vi erano anche il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta, il già consigliere nazionale Fci, Corrado Lodi, il presidente provinciale Fci, Fausto Armanini e il presidente del Viadana bike, Damiano Oliva.

Pastonesi è stato protagonista nella giornata di mercoledì non solo in ambito ciclistico, ma ha pure incontrato al mattino gli studenti degli istituti scolastici viadanesi.

Con loro ha raccontato, coinvolgendoli, la propria passione per il rugby; sport che ha praticato prima di scriverne sulle pagine di importanti quotidiani nazionali a partire dalla Gazzetta dello Sport. Paolo Biondo