Atletica leggera – Morad Allali (Libertas) brilla alla Cinque Mulini

MANTOVA La Libertas Mantova festeggia la continua crescita di Morad Allali, che ha partecipato anche alla Cinque Mulini di San Vittore Olona, storica campestre la cui prima edizione risale addirittura al 1933. I 180 partecipanti allievi e juniores si sono dati battaglia fin dai primi metri di gara, in un difficile percorso reso pesantissimo dalle piogge dei giorni precedenti. Un ostacolo in più per tutti i concorrenti, ma che Allali ha superato brillantemente correndo più di 4 km in 12 minuti e 37 secondi, al ritmo di 3 minuti a km. Numeri che confermano inequivocabilmente i suoi costanti progressi. Nella classifica finale si è piazzato al 18esimo posto.