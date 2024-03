Saburo Teshigawara e Rihoko Sato a Parmadanza con Tristan and Isolde

PARMA Per la prima volta a Parmadanza e al Teatro Regio di Parma, sabato 6 aprile 2024, ore 20.30, Saburo Teshigawara, insieme a Rihoko Sato, porta in scena Tristan and Isolde, sua creazione del 2016 ispirata a una delle storie d’amore più struggenti di tutti i tempi, resa immortale nel 1859 dall’opera omonima di Richard Wagner.

Lo spettacolo è realizzato con il supporto di Agency for Cultural Affairs of Japan.

Foto Akihito Abe

Il coreografo giapponese, Leone d’Oro alla carriera nel 2022, trasforma questo amore irrealizzabile e le sue tragiche conseguenze in un movimento unico per due interpreti. Anche se la musica di Wagner è parte integrante dello spettacolo, Teshigawara riporta la vicenda tragica a una dimensione più essenziale, mettendo in scena il dolore di questo difficile amore, alimentato dalla sete di un desiderio che non può essere soddisfatto e che alla fine può trovare pace soltanto nella morte.

Incarnando questi infelici amanti, i due danzatori diventano messaggeri di un’esperienza sensoriale altrimenti indicibile, capaci di una comprensione esclusivamente affettiva in cui il corpo diventa prolungamento e mediatore in un percorso di luci e movimenti.