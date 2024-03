Calcio Promozione – San Lazzaro con fiducia al rush finale per la salvezza. Paolozzi: “Siamo in forma, a Borgosatollo gara decisiva”

Mantova Col rotondo successo nella sfida salvezza col San Pancrazio, terzo risultato utile di fila, il San Lazzaro ha compiuto uno scatto forse decisivo verso la salvezza. Buone notizie sono arrivate anche giovedì sera dal recupero tra la Cividatese e lo stesso San Pancrazio, terminato 1-1, sicchè i biancazzurri conservano due lunghezze di vantaggio sulla zona play out. Un tesoretto prezioso a tre giornate dalla fine del campionato. «Abbiamo approcciato la gara col San Pancrazio nel modo giusto – afferma Giuseppe Paolozzi, autore di una doppietta – penso che l’atteggiamento abbia fatto la differenza. Venivamo da due buone partite in cui erano arrivate una vittoria e un pareggio. Sapevamo che i tre punti erano fondamentali, per questo siamo entrati in campo cattivi e concentrati». «Penso che il risultato – prosegue Giuseppe – sia più che giusto perché abbiamo avuto tante occasioni, alcune non sfruttate al meglio. Sono contento della mia doppietta perché quando sono arrivato a gennaio, il mio obiettivo era quello di aiutare la squadra segnando più gol possibili». Da uno spareggio all’altro, dopo la pausa pasquale, i cittadini se la vedranno in trasferta col Borgosatollo, penultimo e alla ricerca disperata di punti. «Per noi sarà un’altra gara fondamentale in chiave salvezza – avverte l’attaccante biancazzurro -. La prepareremo con la mentalità giusta, come fatto nelle ultime tre partite. Sono sicuro che se giocheremo come sappiamo, gli avversari faticheranno». «Qui al San Lazzaro mi trovo molto bene con tutti – conclude Paolozzi – mi piace confrontarmi con calciatori di livello. Siamo un gruppo fantastico e per me questa è un’esperienza molto positiva. Sapevo che venendo qui avremmo dovuto lottare ogni gara per raggiungere l’obiettivo salvezza. Al momento sono arrivato a quota quattro gol, in cuor mio sono contento del rendimento e spero di continuare così e di contribuire con altre reti».