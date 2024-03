Calcio 2a Categoria – La Cannetese si fa subito un autogol e non va oltre il pari con il Corona

Canneto La Cannetese non è andata oltre il pareggio casalingo (1-1) con il Corona nel recupero della 24esima giornata. Era una gara da vincere, vista la difficile situazione di classifica, ma se non altro i rossoblù hanno raggiunto Martelli e Castello Ostiano al terzultimo posto, quando mancano quattro gare alla fine.

Match subito in salita per l’autogol del portiere Verdeoliva, tradito dal vento su calcio d’angolo. Ha rimediato al 12’ Man insaccando di testa il gol del pareggio, ancora su azione d’angolo. La Cannetese ha provato a vincerla, ma non ha concretizzato tre favorevoli occasioni.

«Il punto? Sempre meglio di niente» commenta serafico mister Macio Mazzi.